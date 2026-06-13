Transportistas operan sin contratiempos

A pesar de las protestas magisteriales que mantienen bloqueos en casetas, carreteras y la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxtla, el sector transportista asegura que continúa laborando sin mayores contratiempos y trasladando a miles de usuarios por la entidad chiapaneca.

En un sondeo hecho con representantes de la empresa ADO, señalaron que la principal afectación que han registrado son en demoras que provocan impuntualidad en las corridas, pero la operación se mantiene activa.

En cuanto a la afluencia de pasajeros, se indicó hasta el momento todo se ha mantenido normal, pues siempre buscan rutas alternas para cumplir con los traslados. Aunque el tiempo de viaje puede verse afectado, la demanda no ha disminuido.

Sobre el abastecimiento de diésel, afirmaron que no han tenido ningún problema, pues cada empresa se surte por lo regular mediante pipas provenientes de Coatzacoalcos y cuentan con una isla de combustible en los respectivos talleres.

Reconocieron que un eventual bloqueo total de accesos en la ciudad sí representaría un riesgo, pero hasta el momento operan con normalidad.

En materia económica, señalaron que no han reportado pérdidas y que todo transcurre como en una temporada normal.

Ya se preparan para la temporada alta de julio, periodo vacacional en el que movilizan aproximadamente al doble de viajeros que en temporada regular, es decir, cerca de 60 mil personas al mes.

Respecto a la seguridad en carreteras, indicaron que mantienen medidas preventivas como convoyes de cinco o seis unidades en horarios considerados de mayor riesgo, lo que ha permitido que la Guardia Nacional les brinde escolta.