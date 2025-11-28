Transportistas piden audiencia con el gobernador

Representantes de diversas organizaciones del transporte público en Chiapas hicieron un llamado urgente al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para solicitar una audiencia y plantear los graves problemas que, aseguran, están “colapsando” al sector.

Felipe Mimiaga Méndez, secretario general del Sindicato Estatal Guadalupanos de Chiapas, fue el encargado de abrir la rueda de prensa. “El día de hoy los convocamos los compañeros líderes y representantes de las organizaciones del transporte público en el estado de Chiapas, fundamentalmente para solicitar una audiencia con nuestro ciudadano gobernador para hacer saber algunos temas urgentes”, declaró.

Roberto Valentín Gordillo Padilla, delegado estatal de la Confederación Autónoma de Trabajadores de la República Mexicana. Se refirió al programa “Borrón y Cuenta Nueva”, del cual dijo estar agradecido, pero señaló que no ha funcionado como se esperaba.

Gordillo Padilla explicó que el principal obstáculo es la demora en la expedición de las órdenes de pago por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, lo que impide a los transportistas pagar sus refrendos ante la Secretaría de Finanzas. A esto se suma, según su testimonio, la imposibilidad de realizar estos pagos en línea, forzándolos a hacerlo de manera presencial y generando grandes retrasos.