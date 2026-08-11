Transportistas piden inclusión en obra insignia del gobierno

Transportistas de Chiapas protestaron a las afueras de la Secretaría de Infraestructura, en Tuxtla Gutiérrez, a fin de pedir a las autoridades que este grupo sea incluido en una de las obras insignias de la administración que es la construcción de la carretera que conectará a Palenque con Ocosingo.

Desplazados

Quienes forman parten de la Federación de Trabajadores de Chiapas (CTM), dijeron que han sido desplazados y no han sido atendidos en las audiencias que han solicitado.

Comentaron que en dos ocasiones han acudido a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, sin embargo, no han obtenido ninguna respuesta que sea favorable.

Llamado

Los líderes del sector transporte hicieron un llamado a las autoridades, debido a que la falta de trabajo podría generar que los concesionarios lleven a cabo protestas.

Lo único que piden es ser incluidos para el acarreo de material y para la mano de obra. Los quejosos comentaron que el desplazamiento ha generado un impacto en alrededor de 300 obreros.

“Lo único que hemos pedido, hoy y siempre, es que se respete nuestro trabajo. No les pedimos que nos regalen nada”, remarcó una de las personas inconformes.