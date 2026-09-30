Transportistas piden orden en punto de revisión

Un grupo del sector transporte en Chiapas dijo que es importante que el Gobierno Federal ponga atención en un punto de revisión ubicado en los límites entre la entidad y Tabasco, debido a que varias unidades han sido detenidas por largas horas y después son liberadas.

Sobre el tema, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Chiapas, dijo que expondrán el tema a la Guardia Nacional para que sea un conducto para la solución de esta inconformidad.

Detalló que el punto de revisión se ubica en Malpasito (Tabasco) pero el personal que ahí se encuentra para a todo el transporte que ingresa o sale de Chiapas.

El detalle, explicó, es que las unidades de Conatram cumplen con toda la documentación y aun así han sido detenidas largas horas y los agentes buscan cómo afectar al transportista.

Tan solo un ejemplo, remarcó, fue lo ocurrido recientemente cuando un vehículo cargado con gasolina fue parado. Iba hacia Tonalá y por cinco horas no pudo moverse bajo el argumento que había documentos que no eran legales; sin embargo, después de ese tiempo los elementos permitieron que la unidad se moviera.

No puede ser posible, remarcó Rayo Cruz, que cada vez se tenga que pasar por un punto se ponen trabas para pasar. La petición del gremio es que ese módulo se pueda ubicar en Chiapas, para que cualquier queja se resuelva en territorio local.