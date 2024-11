Transportistas de taxis y colectivos de Huixtla agrupados en la Alianza del Autotransporte Organizado de Chiapas, alertaron al gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar, para que no permita que personal de la actual Secretaría de Movilidad y Transporte le herede problemas pues pretenden de manera irregular dar concesiones en Huixtla y otros municipios de la costa chiapaneca.

Con una manifestación pacífica y sus unidades de taxis y colectivos colocados en la entrada de la cabecera municipal de Huixtla, Felipe de Jesús Ramírez Gamboa, dirigente de esta organización transportista con presencia en la entidad, señaló que esta agrupación y sus afiliados se oponen al concesionamiento porque este se pretende realizar de manera irregular y no se beneficia a los verdaderos choferes, sino a líderes de organizaciones y sus familiares que tienen tratos con funcionarios de la SMyT.

Rechazaron que haya concesionamiento de transporte público y que se haga de manera irregular tanto en Huixtla como en otros municipios de la costa de Chiapas y en el caso de Pijijiapan con los mototaxis, anunciaron que en caso de que la SMyT pretenda continuar con ellas, realizarán un paro del transporte estatal en la región y se buscarán reunirse con la autoridad para plantearle la inconformidad, además de proceder jurídicamente en contra de quien sea responsable en la SMyT.

En la improvisada rueda de prensa Ramírez Gamboa expuso que hacen un llamado al gobierno electo y al actual al que solo le quedan algunos días, pero que pretenden heredar dificultades.

Afirmaron que en esas condiciones irregulares no quieren concesionamiento, toda vez que no se cumplió con la ley, además, señalan que no ha habido ninguna convocatoria publicada y no se instalaron los comités consultivos en materia de transporte público ni los comités consultivos municipales.