El transporte público de pasaje en las modalidades de taxis locales y colectivos, así como el foráneo anunciaron que el próximo jueves por la mañana realizarán una movilización de dos horas en seis puntos distintos puntos: en el kilómetro 10 de Tuxtla Chico y cuatro más en las entradas y salidas de Tapachula, en la que instalarán unidades con la finalidad de pronunciarse para evitar que se emitan nuevas concesiones para Tapachula toda vez que se cumplió con los estudios de factibilidad.

El transporte organizado de Tapachula y la región Costa Soconusco y Frontera hace un llamado al gobierno para que no se emitan nuevas concesiones que solo perjudican al transporte concesionado, ya que hay en circulación un número mayor de unidades al que se requiere para atender la demanda de la población.

La movilización de las unidades tanto locales como foráneas tiene estimado presencia en el denominado kilómetro 10 en el entronque de la carretera Tapachula-Talismán-Suchiate, así como en las salidas-entradas de Tapachula de: Bonanza, Viva México, Club Campestre y Estadio Olímpico

En representación del transporte organizado de Tapachula y la región Costa Soconusco y Frontera, Noé Pinto Pinto y Juan Carlos Villatoro señalaron que es necesario expresar y alertar sobre los problemas que pudieran generarse porque haya más concesiones.

Señalaron que hay preocupación e inconformidad porque el pasado mes de septiembre se dio cumplimiento al concesionamiento, mismo que se publicó en la 2a. sección del Periódico Oficial de fecha 11 de septiembre, No. 366 del año en curso, que señala que con base al estudio de factibilidad para atender la añeja demanda de la población de transporte público en sus modalidades de taxi y colectivo se determinó el número de unidades necesarias.

Reconocen que el gobernador Rutilio Escandón atendió la justa necesidad de la población y autorizó el condicionamiento que desde hace más de 24 años no había, con base a esa acción de justicia social que se ganó con su actuación, los transportistas le piden que instruya a que no se dé el alcance al Periódico Oficial y no se otorguen más concesiones para taxi y colectivo en Tapachula.