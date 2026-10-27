Transportistas realizan un paro simbólico

Diversas agrupaciones en Chiapas adheridas al sector transporte realizaron un paro de labores de manera simbólica y sin realizar bloqueos, a fin de sumarse a las actividades que está realizando el gremio a nivel nacional.

Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente en el estado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), informó que las unidades mostraron algunas lonas con mensajes sobre algunas necesidades que enfrentan.

Peticiones

En las pancartas, el sector expresó la necesidad de que hayan condiciones fiscales para seguir operando, además de carreteras dignas sobre todo en los que son de peaje.

Las organizaciones como la Canacar y la H. Amotac, coincidieron en que los representantes del gremio están abiertos para encontrar soluciones y evitar que se afecte a la sociedad.

Rayo Cruz detalló que en Chiapas los transportistas están atendidos y, a veces, con una “llamada podemos resolver un problema con la autoridad estatal”.

Sin embargo, puntualizó que las complicaciones están fuera de la entidad, donde se han encontrado tramos carreteros que no están en condiciones y que provocan averías en los vehículos.

Desventajas

Cuando se registran accidentes, enfatizó, lo primero que hacen algunas aseguradoras, es que al siguiente año aumentan los costos de las pólizas y eso pone en desventaja al sector.

Finalmente, los transportistas coincidieron que en los tramos carreteros de Chiapas no han tenido problemas de seguridad, sin embargo, saliendo de los tramos estatales se enfrentan a diversos delitos.