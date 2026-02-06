Transportistas respaldan acciones de seguridad

Un grupo de transportistas de Chiapas mostraron su respaldo a la intervención del gobierno estatal ante los recientes incidentes registrados, lo que demuestra el interés que hay para mantener la seguridad y el estado de derecho.

Con lo antes señalado, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), destacó el papel que ha jugado la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los Pakales, dijo, han puesto el pecho ante las diversas situaciones registradas en la entidad, y es importante que las autoridades no bajen la guardia y mantengan los patrullajes en tramos carreteros.

Incidente

Hace unas horas, detalló, se tuvo una acción en contra del transporte y fueron quemadas tres unidades en el tramo carretero 171-174 Ocozocoautla a Las Choapas, situación que no es nada halagador.

A pesar de esta situación, relató, las carreteras federales y municipales, además de troncales, se han mantenido en tranquilidad para el transporte de carga, público y en general para quienes transitan por esas vialidades.

Recordó que en la entidad, hace unos años, se vivió una etapa complicada y ningún sector productivo o social quiere regresar a esos episodios de violencia.

Acompañamiento

Octavio Gutiérrez, presidente del Consejo Regional de Transportes Federales, también respaldó la intervención gubernamental y agregó que lo importante es que haya tranquilidad.

Resaltó que a fin de año se tuvo un aumento de hasta un 40 % en la llegada de las personas, resultados que fueron positivos y que derivaron de las acciones que se han hecho en materia de seguridad.