Transportistas se manifiestan en Comitán

Transportistas pertenecientes a la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (Amotac) se manifestaron sobre la carretera federal 190 en Comitán, para exigir a nivel federal mayor seguridad en carreteras, agilización de trámites, cese a las extorsiones en retenes, la manifestación provocó congestionamiento vial.

Fue alrededor de las 09:00 horas que diversas unidades de transporte de carga, colectivos y taxis se apostaron sobre la carretera federal, en el tramo Comitán-La Trinitaria, en las inmediaciones del entronque con libramiento Sur.

Aunque se tenía previsto un bloqueo carretero, por la madrugada la dirigencia nacional anunció que se cancelaba, pero anunció que se manifestarían a orillas de la carretera.

Tráfico vehicular

Debido a la presencia de autobuses y camiones de carga, en el lugar se registró un intenso tráfico vehicular y congestionamiento vial, debido a que el paso se dió solo en un carril y la afluencia es alta ante la ubicación de universidades y del hospital materno infantil, así como de plazas comerciales.

Ante la manifestación, oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras y Guardia Vial Estatal Preventiva se apostaron en el crucero para agilizar el tráfico y prevenir incidentes viales hasta que los transportistas se retiraron y dejaron libre la vía.