Transportistas suspenden labores durante las lluvias

Las lluvias han sido torrenciales en Tuxtla, paralizando la movilidad de las personas. /CP

Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas, (Coestrach), dio a conocer que durante la temporada de lluvias, colectiveros de la ruta 108 han decidido pausar el servicio de una a dos horas, dependiendo de la intensidad de las lluvias.

Integridad

Precisó que todo ello es para prevenir cualquier riesgo de los usuarios, evitar accidentes o decesos, como en algún momento ha llegado a ocurrir en la capital chiapaneca.

Destacó que durante el mes de septiembre se presentaron intensas lluvias por las tardes, lo que los llevó a tomar medidas, ya que la ruta atraviesa muchos arroyos que se salen de su cauce.

“Eso nos obliga a nosotros a suspender el servicio, esto es con el fin de no poner en riesgo a la ciudadanía”, aclaró.

En cuanto culmine la tormenta, reanudan el servicio para garantizar que lleguen sanos y salvos a su destino, pues son poco más de 13 mil usuarios que se mueven a diario en las 34 unidades de esta ruta.

Casos

En la capital chiapaneca se han visto casos de unidades del servicio público, tanto en la modalidad de taxi como colectivo, que se arriesgan a cruzar las corrientes y ponen en riesgo la vida de sus pasajeros, por ello, directivos de esta ruta prefieren parar el servicio mientras se presentan las lluvias.

Dijo que la prioridad es no poner en riesgo a la ciudadanía, sino todo lo contrario, aunque algunos no lo comprendan así, y se molesten con ellos, “pero tenemos que hacerlo porque para nosotros primero está la ciudadanía”.

La cuenta

Por esta acción y para evitar afectaciones a los conductores se hacen ajustes a la cuenta que entregan a diario los operadores.

“Cuando se para el servicio durante las lluvias, para no afectar la economía de los trabajadores del volante. Manejamos un sistema de conteo de pasajeros con la instalación de barras en cada unidad, ya que no es una decisión del trabajador por no querer trabajar; se trata de una medida de seguridad para evitar cualquier pérdida”, comentó.