Tras 26 años, PRI busca regresar al gobierno

El dirigente estatal del PRI en Chiapas Rubén Antonio Zuarh Esquinca llamó a la clase política a conducirse dentro del margen de la Ley, además señaló que el PRI inició el trabajo de cara al próximo proceso electoral.

Reconoció que para volver a ser opción de gobierno es necesario trabajar con fortaleza en todos los rincones de Chiapas, y no están cerrados a las alianzas.

“El PRI no es gobierno desde hace más de 26 años, pero tenemos que regresar”, dijo

Nombramientos

Esto lo mencionó en el contexto de la entrega de dos nombramientos de coordinadores estatales y municipales

Neisser Cardenas Castro, fue nombrado como coordinador territorial a nivel estatal, designado por la dirigencia nacional. En tanto que la dirigencia estatal nombró a Carlos Daniel Soberano Velasco, como coordinador municipal en Tuxtla Gutiérrez.

En otro tema, advirtió que los señalamientos graves por presuntos vínculos con el crimen organizado a nivel nacional deben resolverse con estricto apego a Derecho.

El dirigente sostuvo que existen indicios de intervención del crimen en procesos electorales y estructuras de gobierno en estados como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California y Zacatecas.

Sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que debe enfrentar la justicia y responder a los señalamientos públicos en su contra. Subrayó que separarse del cargo no sustituye la rendición de cuentas.