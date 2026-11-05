Tras acuerdo, levantan bloqueo a TAD en Pemex

Tras un acuerdo de reinició de los servicios médicos y hospitalización, trabajadores pensionados y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) levantaron el bloqueo que mantenían en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) en Puerto Chiapas.

Se indicó que la paraestatal habría acordado el pago de tres millones de pesos que adeuda a la Clínica Hospital Santa Fe, en donde les volverán a brindar la atención médica, mientras que continuarán buscando alternativas a través de la aseguradora Atlantis, contratada por la empresa petrolera para otorgar el servicio.

El acuerdo fue alcanzado entre directivos de Pemex y los inconformes, quienes exigieron una solución definitiva, caso contrario volverán a efectuar manifestaciones, ya que se pone en riesgo su salud y la de sus familias.

Ayer miércoles, decenas de pipas que esperaban ingresar a la TAD pudieron operar con normalidad, al igual reanudó la distribución de combustible hacia las gasolineras ubicadas en los 20 municipios de la región del Soconusco, Sierra y Frontera Sur.

Esperan acuerdo permanente

De acuerdo con Otilio Villalobos Rodas, este es un avance considerable, aunque permanecen las demandas de que los servicios de atención médica, medicamentos y hospitalización para más de 400 derechohabientes sea permanente.

Se indicó que por una semana se hará una evaluación y se tratará de encontrar una solución definitiva.

Con ello, se descartó la posibilidad de desabasto de combustibles en la región, ya que se reanudó la distribución en toda la zona.