Tras acuerdo, levantan plantón en el libramiento

Después de casi un mes de mantener un plantón sobre el Libramiento Norte, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), el colectivo Madres en Resistencia anunció este miércoles el levantamiento de la protesta, tras haber recibido una resolución favorable a sus demandas.

No obstante, advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos en un plazo máximo de dos meses, regresarían a cerrar los cuatro carriles de la vía.

A través de un comunicado en redes sociales y una declaración pública, una de las voceras del grupo explicó que la decisión se tomó luego de que la Fiscalía notificó la resolución de dos puntos clave de su exigencia, aunque sin precisar los detalles.

Ultimátum

“Hoy tomamos la decisión de levantarnos porque ya tenemos la primera resolución. Si en un mes no hay avance, si no está plasmada la sanción administrativa, volveremos a plantarnos”, afirmó.

La activista, agradeció el apoyo de la ciudadanía, colectivos y jóvenes que se sumaron a la protesta con talleres y actividades solidarias.

El colectivo, integrado por madres de víctimas de feminicidio, exige justicia para casos como los de Silvia, Jade, Lady y la doctora Paulina, entre otros.

Aseguraron que, aunque por el momento liberan el carril, mantendrán la vigilancia sobre los avances de las autoridades. “Sin duda, este fue un paso contundente, pero seguimos. Si en un mes no está resuelto, volveremos a cerrar el libramiento, ahora con los cuatro carriles”, advirtió la portavoz.

Cabe mencionar que, de acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), desde el 8 de diciembre de 2018 al 7 de diciembre de 2024, se han registrado mil 204 personas desaparecidas, principalmente en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa, Comitán y Palenque.