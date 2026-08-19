Tras acuerdos, se reanudan labores de limpia municipal

Después de una huelga de casi 24 horas, personal de limpia municipal de San Cristóbal reanudó labores la madrugada de este martes, después de un diálogo entre la edil Fabiola Ricci y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores (Sutram), José Domingo, quien responsabilizó a la alcaldesa de enviar grupos que aventaron bolsas de basura frente a sus oficinas.

Cerca de las dos de la mañana del martes, la mandataria informó que tras una reunión con el líder sindical y la base de trabajadores, y en la que también estuvieron presentes distintos directores, se lograron acuerdos para reiniciar las jornadas.

Momentos de tensión

Durante la noche del lunes, distintas personas, algunas encapuchadas y transportadas en camionetas y colectivos, llegaron a lanzar bolsas de basura frente al Sutram, en presencia de los trabajadores en huelga, quienes se negaron a caer en provocaciones.

A través de videos, trabajadores lamentaron que realizaran estas acciones contra personas que exigen sus derecho. Por su parte, José Domingo responsabilizó directamente a la presidenta de estas acciones.

Disculpándose con la ciudadanía por la pausa al servicio de limpia, José Domingo recordó que las molestias estaban relacionadas a la falta de medicamentos y servicios de cirugía, y la resistencia a otorgar pensiones y jubilaciones.

También señaló que el municipio se ha negado a darle mantenimiento a los camiones recolectores que son propiedad del Ayuntamiento y que fueron adquiridos en otras administraciones. Indicaron que la actual administración renta camiones por cerca de un millón 900 mil pesos al mes.

Por su parte, el Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal se posicionó contra José Domingo, argumentando que ha hecho negociaciones fraudulentas con los gobiernos municipales sin atender a los trabajadores.