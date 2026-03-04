Tras años de cierre, Toniná reabre sus puertas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó, junto a la asesora de la Presidencia de la República, Jesusa Rodríguez Ramírez, la ceremonia de recuperación de la zona arqueológica Ciudad de Conocimiento Toniná, en el municipio de Ocosingo. Destacó que este acto atiende el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de reabrir las puertas de este espacio cultural e histórico que pertenece a Chiapas, a México y al mundo.

“Querido pueblo de Ocosingo, hoy es un día de alegría y de auténtica celebración para todas y todos. Siéntanlo en su corazón como lo sentimos nosotros. Esta ciudad cultural es suya, y este momento es especialmente significativo porque ocurre cuando México tiene al frente a una mujer presidenta que demostró la voluntad de abrir este espacio al mundo entero”, manifestó.

Destino turístico

Acompañado por autoridades federales, estatales y municipales, así como por ejidatarios y habitantes de la región, el mandatario anunció que se impulsarán acciones y obras prioritarias para el mejoramiento integral de áreas y caminos en la zona arqueológica de Toniná, con el objetivo de que, a partir del 21 de marzo, pueda ser disfrutada de nueva cuenta por el pueblo y se consolide como un destino turístico de alcance nacional e internacional. Subrayó que ello se traducirá en mayor dinamismo económico, crecimiento y prosperidad compartida para los pueblos.

Ramírez Aguilar puntualizó que su administración trabajará de manera coordinada con las comunidades para concretar proyectos turísticos con responsabilidad social, basados en la filosofía del Buen Vivir, que promueve el desarrollo en armonía con uno mismo, con la comunidad y con respeto a la madre tierra. Asimismo, resaltó que Ocosingo contará con amplia conectividad terrestre y aérea, lo que potenciará su proyección global.

Postura

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesusa Rodríguez destacó que la recuperación de la zona arqueológica de Toniná simboliza el triunfo de la luz y la restitución del patrimonio al pueblo, sobre todo a las comunidades indígenas de Chiapas. Señaló que la mandataria mantiene una postura firme en la defensa del patrimonio cultural y la soberanía nacional, y valoró el respaldo del Gobierno de Chiapas para concretar esta reapertura, al afirmar que las culturas originarias constituyen la esencia de México.

“Hoy vuelve a triunfar la luz y el patrimonio regresa a las manos del pueblo al que pertenece, las comunidades indígenas de Chiapas. Recuperar esta zona arqueológica significa recuperar el espacio y también el tiempo. Agradecemos la sensibilidad y firmeza de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el acompañamiento del gobernador Eduardo Ramírez en la defensa de nuestra riqueza ancestral. Es un día de celebración para Ocosingo, para Chiapas, para México y para el mundo”, expresó.

INAH

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, consideró que la reapertura representa un acto de reivindicación y renacimiento cultural para Chiapas y el país, al permitir de nuevo el disfrute de esta Ciudad de Conocimiento. Afirmó que el patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico no puede permanecer cerrado ni restringido, por lo que reiteró el compromiso del INAH de garantizar su resguardo, conservación y acceso para todas y todos.

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, José Luis Javier Reyes Cabrera, celebró la emisión del decreto y destacó la grandeza de esta Ciudad de Conocimiento, uno de los patrimonios históricos del país con amplio potencial en comercio, turismo y cultura, que continuará proyectándose a nivel internacional.

La presidenta municipal de Ocosingo, Manuela Angélica Méndez Cruz, agradeció a los gobiernos federal y estatal por atender esta demanda ciudadana, lo que permitirá que visitantes locales, nacionales e internacionales redescubran esta maravilla cultural que fortalece la identidad y dinamiza la economía. Reconoció también la rehabilitación de la carretera Ocosingo-Toniná y reiteró su disposición de seguir sumando esfuerzos por la paz.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; la representante de la Secretaría de Gobernación en Chiapas, Amaranta Miranda Bellato; el subsecretario de Relaciones Políticas y Mediación del Estado, Jesús Alberto Oropeza Nájera; el director del Centro INAH Chiapas, Leobardo Daniel Pacheco Arias; el arqueólogo Juan Yadeun Angulo, entre otras personas asistentes.