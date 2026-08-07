Tras caso de docente, piden mejor organización

La Coordinadora Regional de los Altos del Nivel de Educación Indígena hizo un llamado a las autoridades educativas y sindicales para mejorar el mecanismo en las cadenas de cambios durante los próximos periodos, esto por el fallecimiento del profesor Leopoldo Hernández Hernández, quien, por insolación, sufrió complicaciones en su salud, lo que posteriormente le causó la muerte.

Así lo informó Sergio Gómez Martínez, coordinador suplente de la Coordinadora, quien indicó que, aunque tanto las autoridades educativas como el propio sindicato señalaron que la cadena de cambios en la región Altos fue de forma tradicional, las bases la consideraron una hibridación con la de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

Cambios

Sergio Gómez detalló que la forma tradicional de cambio era la antigüedad en un centro de trabajo, lo que generaba más derechos. Sin embargo, tras la llegada de la Usicamm, lo que preponderaba era la antigüedad en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Lo cual generó un desacuerdo y por eso se luchó para que la cadena de cambio fuera tradicional”, dijo. Sin embargo, las bases encontraron que se tomaron en cuenta los años en la SEP.

“La antigüedad en el centro de trabajo, zona y región, cuenta para casos de desempate y muchos compañeros estuvieron molestos porque llevaban hasta 10 años en el centro de trabajo y no se les tomó en cuenta”, mencionó Sergio Gómez.

Jornada extenuante

Reiteró que el hecho de que la mesa de cambio se realizara en San Cristóbal fue una exigencia de las bases, pues el año anterior se instaló en Tuxtla Gutiérrez. “Ahora lo sucedido el día lunes, cuando se llevó a cabo el proceso fue que lamentablemente falleció un compañero”, dijo.

Relató que el proceso debió iniciar a las nueve de la mañana, por lo que los docentes se concentraron desde las ocho y media. Fue cerca de las 10 que se percataron de la salud de un compañero.

Por lo mismo, entraron al auditorio a exigirle a las autoridades educativas y sindicales que permitieran el acceso a todos los compañeros, “porque el sol estaba generando insolación”.