Tras cierre, continúa el problema en la UVM

Madres y padres de familia de estudiantes inscritos en los distintos niveles educativos de la Universidad Valle de México (UVM) manifestaron su preocupación debido a que la institución continúa sin entregar los certificados parciales de estudios, esto a casi cinco meses de que se anunció el cierre definitivo del plantel en Tuxtla Gutiérrez.

Se fueron a otras escuelas

Los tutores señalaron que los alumnos fueron recibidos en otras escuelas, sin embargo, ahora se encuentran en peligro de no poder continuar con sus estudios debido a que los institutos requieren el certificado para realizar los trámites académicos correspondientes.

Expresaron que este documento es indispensable para poder acreditar los grados cursados en la UVM, de no ser entregado a tiempo se corre el riesgo de que los alumnos puedan perder el semestre.

Además, alertaron que los alumnos próximos a ingresar a la universidad en 2026 podrían ver afectada su oportunidad de hacerlo si el trámite se retrasa.

Respuesta

Los padres reportaron que a pesar de los múltiples intentos de contacto, la única respuesta por parte de la institución es que el certificado parcial aún se encuentra en trámite, al ser un documento electrónico; cuando se encuentre listo se estará enviando al correo que proporcionó el interesado.

En ese sentido calificaron a la situación como una afectación grave al derecho a la educación. Los padres solicitaron de manera urgente que se aclare la situación administrativa del plantel y se entreguen a la brevedad los certificados.

Instaron a las autoridades educativas competentes asuman la custodia y liberación de los documentos, así como una pronta respuesta y acción inmediata para evitar que los estudiantes resulten perjudicados.

El próximo martes podría ocurrir una protesta para solicitar el respaldo del as autoridades con respecto a este caso.