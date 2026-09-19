Tras despido, académicas denuncian persecución

Cuatro académicas que pertenecían al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en San Cristóbal, denunciaron persecución política después de que, a través de redes sociales, se enteraran de su inhabilitación, a causa de “la reiterada presencia de conductas de acoso laboral” acreditadas por la institución.

Sin embargo, en conferencia de prensa frente a la institución, las cuatro investigadoras del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas (PEIF), Delmy Tania Cruz, Karla Lizbeth Somosa Ibarra, Marisol Anzo Escobar y Teresa Garzón Martínez, informaron que ha habido una falta al debido proceso, careciendo del derecho de audiencia.

Acciones

“No hemos podido defendernos, nuestra voz ha sido anulada”, reiteró Delmy Tania Cruz Hernández, con tres años de experiencia en el Cesmeca, quien agregó que han interpuesto por lo menos cuatro recursos para poder ser escuchadas en el proceso.

En entrevista, Cruz Hernández expuso que los cuatro testimonios por los que son señaladas pertenecen a sus jefes, lo que consideró un abuso de poder.

Indicó que en su debido momento expondrán los expedientes para transparentar la situación y desmantelar la narrativa en su contra, misma que, acusan, es pagada.

En su comunicado oficial, el Cesmeca menciona que en el proceso, “la Comisión de Honor y Justicia de la Unicach acompañó la valoración institucional, reafirmando que dichas prácticas resultan incompatibles con los principios de respeto, dignidad y convivencia armónica que rige la vida universitaria”.

Sobre las razones de esta presunta persecución política, Tania Cruz mencionó su exigencia de transparencia. Recordó que durante su segunda visita al Cesmeca, la rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, dijo que tenía 400 mil pesos para el instituto. Recurso por el que han preguntado constantemente.

Preocupación estudiantil

Durante el posicionamiento público estuvieron presentes alumnas del PEIF, cuya matrícula consiste en ocho alumnas de maestría y cuatro de doctorado.

Una de las posgraduadas, quien por temor a represalias decidió mantener el anonimato, indicó que tras enterarse de la situación en redes sociales, y posteriormente a través de un correo, mantuvieron una reunión con autoridades educativas en donde, señala, no hubo un resolutivo.

Por lo pronto, dijo, no tendrán clases entre una y dos semanas, en lo que las autoridades encuentran a una nueva planta docente, pues las cuatro catedráticas atendían a todo el PEIF.

Expresó que las principales demandas estudiantiles son un canal de comunicación interno y efectivo, además de que las próximas profesoras tengan una especialidad en feminismo. De igual forma solicitaron mejores instalaciones educativas, “con papel de baño, agua e internet”.

Sin respuesta

Pese a que se buscó algún posicionamiento por parte de los directivos del Cesmeca posterior a la conferencia de prensa, se indicó que en el momento no se encontraban autoridades capacitadas para dar algún posicionamiento.