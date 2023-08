Tras fatal accidente se recupera para salir avante

“De milagro salí vivo”, expresa Raúl Borges, quien sobrevivió a un trágico accidente ocurrido en el libramiento Sur Oriente el pasado fin de semana, en donde lamentablemente perdieron la vida dos jóvenes.

El hecho fue documentado por la casa editorial Cuarto Poder, cuyos pormenores fueron dados a conocer por el reportero Ulises López en la sección R4, quien narró la muerte de los dos jovencitos y el taxista herido como resultado del fatal accidente de tránsito registrado sobre el libramiento Sur, a la altura del bulevar Andrés Serra Rojas en la capital del estado. Hecho registrado el pasado día domingo 6 de agosto a las 06:35 horas, sobre los carriles en sentido de poniente a oriente.

“De milagro salí vivo, porque dice mucha gente que me hubiera desnucado o no sé… Solamente Dios sabe por qué me tiene vivo todavía”, son las palabras de Raúl Borges, quien se muestra convaleciente en su hogar, con algunas lesiones por lo ocurrido.

Compartió que tal y como todos los días salió a trabajar, pero aquel domingo salió a las cuatro de la mañana, hizo un par de servidos, y a eso de las seis de la mañana pasó a la gasolinera, cargó combustible y continuó su camino sobre el libramiento Sur.

Impacto vial

A la altura de la colonia Los Pájaros, justo antes de subir el paso a desnivel, en los carriles de sentido al oriente, sintió un impacto: “Cuando sentí el impacto, di vueltas, bajé por mi propio pie, pero se me zafó la clavícula, pero los de Protección Civil ahí mismo me la colocaron y ellos me llevaron al hospital; no supe ni qué carro me había golpeado, pero cuando estaba ahí, decía una persona de short negro que yo había tenido la culpa”.

Por comentarios de algunos compañeros se enteró de que le estaban queriendo echar la culpa. Sin embargo, durante su estancia en el hospital se dio por enterado de que el auto accidentado se trató de un coche blanco y que habían fallecido las personas que iban a bordo.

Raúl apunta que no había tenido nunca un choque tan aparatoso a pesar de tener 28 años de taxista. Además comentó que en el hospital le sacaron todos los estudios posibles, como rayos X, ultrasonidos y demás.

También comparte que el traumatólogo le dijo que el personal de Protección Civil que acudió en su auxilio hizo un buen trabajo.

Raúl es el único sustento de su hogar y hasta dentro de un par de semanas podrá caminar bien, pero por lo pronto deberá ir a terapia.