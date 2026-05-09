Tras incendio en Tabasco, esperan pago de pérdidas

El colectivo Malacate, que perdió todos los textiles que exponía durante la Feria Tabasco 2026, informó que hasta el momento, desconocen si el gobierno tabasqueño se hará cargo de manera parcial o total de sus pérdidas. Sin embargo, expresaron su confianza en las autoridades.

Señalaron que durante los últimos dos días se han apegado “con prudencia y calma” a los protocolos del gobierno de Tabasco y de los organizados de la Feria, realizando las diligencias requeridas.

Solicitud

“Hasta el día de hoy, se ha realizado el llenado de documentado que nos han solicitado para dejar constancias de las pérdidas y el monto perdido” detallaron. “Nos han canalizado a la Secretaría de Finanzas del estado para entregar los documentos solicitados para hacer el trámite de pago”.

A través de un comunicado, el colectivo chiapaneco reiteró su solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, así como con las personas expositoras que, al igual que ellas, perdieron todo su sustento.

También agradecieron a las organizaciones y personas que se han solidarizado con el colectivo, entre quienes mencionaron a Marisol Urbina, directora del instituto Casa de Las Artesanías, “que han estado dando acompañamiento a nuestros caso”.