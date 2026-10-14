Tras protestas, se llegan a acuerdos en la UBBJ

Después de que estudiantes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) sede San Cristóbal denunciaran irregularidades en el manejo de los promedios finales y tras una reunión virtual con Raquel Sosa, directora de las UBBJ, se lograron acuerdos para atender las inconformidades estudiantiles.

Pactos

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el seguimiento legal y conformación de expediente, formalizando la incorporación de la Carta de Hechos al expediente institucional, la cual, dijeron, permanecerá como antecedente firme para fundamentar las decisiones y acciones pertinentes.

Asimismo, se concretó la separación del cargo del anterior coordinador académico de San Cristóbal de Las Casas, tras la presentación formal de su renuncia el lunes 12 de octubre.

Sobre los tres integrantes de la Comisión académica, se informó que “cesan formalmente sus funciones debido al incumplimiento de sus responsabilidades institucionales”. También señalan que el asistente administrativo anterior no continuará en sus funciones, siendo sustituido por un representante de la Coordinación Nacional.

Por último, indicaron que se estableció como prioridad inmediata el rescate y validación de la documentación vinculada al Internado Médico de Pregrado, incluyendo certificados y listas oficiales, esto con el objetivo de salvaguardar los trámites y plazas de las y los estudiantes.