Trasciende linchamiento de presuntos feminicidas

La indignación por el asesinato de una menor de 12 años y su abuela provocó tensión en el municipio de Ostuacán.

Anoche, habitantes de la ribera Tanchichal y comunidades aledañas se congregaron para intentar hacer justicia por su propia mano, mientras la autoridad hacía llamados a confiar en que se aplicaría la ley.

De acuerdo con reportes locales, los inconformes se concentraron en el parque Central y exigieron que los detenidos respondan por el doble crimen.

Llamado

“Quiero pedirle al pueblo de Ostuacán que está congregado en el parque Central, que tengan confianza en que se aplicará la ley.

“La justicia por propia mano no nos devuelve la paz y sí puede traer más dolor y consecuencias legales para personas inocentes. La violencia genera más violencia. Les convoco a actuar con prudencia y a dejar la justicia en manos de la ley”, escribió el mandatario estatal en sus redes sociales, quien ya antes había informado que había dos detenidos por este lamentable caso.

Ante el escenario de tensión que se vivía, elementos policiales desplegaron un operativo de vigilancia para impedir que los manifestantes ingresaran a la comandancia y evitar que la situación escalara a hechos violentos, además de que el servicio de luz fue suspendido.

La presencia de los uniformados buscaba resguardar a las personas detenidas y contener cualquier intento de agresión.

Reclamo ciudadano

La exigencia de justicia por el asesinato de la niña y su abuela mantenía anoche la tensión en ese municipio.

Hasta el cierre de la edición, la situación permanecía bajo vigilancia policial, aunque había trascendido extraoficialmente que uno de los sujetos habría sido asesinado por la turba y el otro estaba mal herido.