Traslada IMSS más de 6 mil 900 órganos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha movilizado seis mil 922 órganos mediante vuelos privados, vuelos comerciales y ambulancias terrestres institucionales para apoyar los procesos de donación y trasplante, informó el ingeniero Rodrigo Trujillo Castellanos, titular de la Coordinación Técnica de Servicios Generales.

El funcionario explicó que contar con un servicio especializado de transporte permite coordinar el traslado del personal a hospitales donde se realiza la procuración hasta las unidades médicas donde se encuentran los receptores. La planeación busca que cada órgano llegue en condiciones adecuadas y dentro del tiempo requerido para el trasplante.

Detalló que durante la presente administración el IMSS ha trasladado mil 277 órganos en vuelos privados, mil 687 mediante vuelos comerciales y tres mil 958 en ambulancias terrestres institucionales.

Aumenta cultura de donación

Apuntó que el crecimiento de estos servicios responde a una mayor participación de la población en la cultura de la donación, mejor coordinación entre las áreas involucradas y a la asignación de los recursos para atender la demanda de traslados, en cumplimiento a la instrucción del director general del Instituto, Zoé Robledo.

Dijo que la decisión de utilizar medios aéreos o terrestres dependen principalmente del tiempo de isquemia del órgano, es decir, el periodo durante el cual debe mantenerse en condiciones adecuadas desde su extracción hasta el trasplante, se considera la distancia entre los hospitales y las necesidades de cada procedimiento.

Trujillo Castellanos indicó que la inversión destinada al programa oscila entre 150 y 200 millones de pesos anuales, según el número de servicios realizados y si son por alguna de las dos vías antes mencionadas.

Destacó que los órganos que se trasladan con mayor frecuencia son córneas, riñones, corazón e hígado; en cada servicio el reto consiste en organizar los tiempos de salida, la procuración, el regreso y la llegada del personal médico al hospital receptor, a fin de que los equipos médicos listos en quirófano puedan realizar el procedimiento de forma oportuna.

Trabajo coordinado

Para coordinar estos traslados participan las áreas médicas del IMSS responsables de la donación y los trasplantes, así como la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), que informa sobre posibles donadores en hospitales de distintas entidades del país. A partir de esa comunicación, se solicita el apoyo de la Coordinación Técnica de Servicios Generales para gestionar el transporte aéreo o terrestre.

Subrayó que la eficiencia en el uso de los recursos debe acompañarse de la atención oportuna de cada solicitud, con el propósito de contribuir a que lleguen a quienes los necesitan. Por ello, la coordinación entre el personal médico y los equipos de transporte resulta esencial para favorecer el éxito de los procedimientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Hizo un llamado a la población a informarse sobre la donación de órganos y considerar convertirse en donadores, pues esta decisión puede ofrecer una nueva oportunidad de vida a personas que esperan un trasplante.