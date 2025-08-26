Trasladan a bebé vía aérea

En un trabajo en conjunto entre Protección Civil y el sector Salud, se realizó el traslado aéreo interhospitalario de un paciente recién nacido con antecedentes de taquicardia fetal, desde el Hospital de Especialidades Pediátricas IMSS Bienestar en Tuxtla Gutiérrez al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Se trata de Díaz “N” de un mes de edad, que requiere atención médica especializada en electrofisiología por taquicardia supraventricular de origen auricular.
- Nacional
- Chiapas
- Deportes
- Gente
- Reporte 4
- Ver Más