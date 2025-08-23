Trasladan a embarazadas para atención médica

En coordinación con el Sector Salud, la Secretaría de Protección Civil (PC) realizó el traslado aeromédico preventivo para la atención de tres pacientes embarazadas provenientes de comunidades de difícil acceso en la Selva Lacandona, municipio de Ocosingo.

Las personas son Carmela “N”, 18 años, con embarazo de 16.5 semanas; Ana “N”, 19 años, con embarazo de 37 semanas y Anita “N”, 19 años, con embarazo de 38 semanas.

Las pacientes fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas al Hospital Básico Comunitario de Ocosingo para su valoración ginecológica y obstétrica.