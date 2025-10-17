Trasladan a haitiano con posible miasis

Un hombre originario de Haití, quien se encontraba en situación de calle, fue trasladado al hospital regional de Tapachula, debido a que presenta una probable infestación de miasis transmitida por la mosca del gusano barrenador.

La Secretaría de Protección Civil Municipal, indicó que en coordinación con el Consulado de Haití y la Dirección de Asuntos Internacionales, se estableció un mecanismo para proporcionarle asistencia.

Y es que desde hace días el hombre deambulaba por diversos sectores de la ciudad y se quedaba tirado en la banqueta, cubriéndose la cabeza con bolsas de nylon, aunque mostraba resistencia a recibir atención.

A pesar de ello, en las últimas horas paramédicos lo revisaron y detectaron que presentaba lesiones en el cráneo, con infestación de gusanos, presumiéndose que se trate de miasis, aunque ello será determinado tras practicarse los análisis clínicos.

El organismo dijo que el apoyo del Consulado haitiano fue necesario para que el ciudadano de ese país aceptara el servicio y su traslado al hospital.