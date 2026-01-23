Trasladan reos al Cefereso de Villa Comaltitlán

Mediante un fuerte dispositivo de seguridad, al menos 30 reos, considerados peligrosos, fueron traslados de diferentes penales del país hacia el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa chiapaneca.

En un avión de la Guardia Nacional (GN) llegaron los internos al Aeropuerto Internacional de Tapachula, en donde ya los esperaban decenas de elementos policiacos que los subieron a unidades oficiales y procedieron llevarlos hacia el penal.

Traslados

Se dijo que estos proceden de los estados de Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, entre otros, todos vinculados con la delincuencia organizada.

Con estos suman más de 60 los reos que son llevados al Cefereso de Villa Comaltitlán, en el marco de la reorganización del sistema penitenciario federal.

Habitantes de la zona costera consideran que el traslado de reclusos peligrosos incrementa la inseguridad en la región.

Se calcula que son más de mil 700 las personas que se encuentran privadas de su libertad en el Cefereso 15.