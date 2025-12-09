Traslado de productos básicos, sin problemas

A diferencia de pasadas administraciones donde la inseguridad impidió que las unidades llevaran los productos más indispensables a las comunidades, hoy las condiciones han cambiado y los vehículos están surtiendo los artículos de la canasta básica en todos los rincones de Chiapas, dijo Sergio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

Antes, explicó, acudías a las tiendas de algunas regiones y no había productos elementales debido a la falta de surtimiento, aunque en la actualidad las cosas son diferentes.

El primer beneficiado de la seguridad en la entidad, dijo, fue el transporte. Recordó que hace un año no podían transitar por las carreteras estatales, federales o municipales.

“Hoy lo hacemos con tranquilidad y como reconocemos en esa carta, -donde agradecen las acciones gubernamentales-, mucho tiene que ver el grupo de los Pakales”, remarcó.

Al escuchar el Informe de Gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, mencionó que se busca progreso, bienestar y cero corrupción. “Como dicen muchos amigos, que la obra pública se quede en Chiapas”, agregó.

Lo que se ha observado en la entidad, enfatizó, es un cambio para bien y el mensaje que mandó el gobernador fue positivo para todos los sectores productivos.

Rayo Cruz enfatizó que el sexenio pasado fue imposible transitar por varios tramos carreteros a tal grado que, en una ocasión, varias unidades fueron asaltadas y a las víctimas les fueron vaciadas hasta de sus cuentas bancarias.

A esto, comentó, se le sumaron los enfrentamientos, robos o asaltos de vehículos menores en el tramo Ocozocoautla a Arriaga. Y para la vía Chamic hasta Chicomuselo y Frontera Comalapa no se podía pasar.

“Todo eso cambió a partir del 8 de diciembre, y realmente como por arte de magia fue poco a poco y con mucho trabajo lo pudo hacer Eduardo Ramírez Aguilar: la tranquilidad de Chiapas”, explicó.

Rayo Cruz consideró que uno de los proyectos importantes, es que se pueda completar el entronque del libramiento Manuel Velasco Suárez, son 800 metros que ayudarían a conectar Las Choapas con Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.