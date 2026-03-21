Trasplantarán 29 mil plantas de chile habanero

Casi 29 mil plantas de chile habanero serán plantadas en el invernadero más grande del estado, que cuenta con una proporción de 13 mil 300 mil metros cuadrados ubicado en el Rancho Corpus Christi Agricultura Tecnificada, en Chiapa de Corzo.

En el cultivo participarán en su mayoría mujeres de Chiapa de Corzo y Suchiapa; así lo dio a conocer, Ana Martínez de Holguín, representante del rancho Corpus Christi y miembro del voluntario “Semillas de Esperanza” de la Secretaría del Campo.

Sensibilidad

Durante el inicio de la plantación, destacó que buscaron emplear en su mayoría a mujeres por el cuidado que requieren las plantas para garantizar su reproducción, una sensibilidad que solo ellas tienen; además, celebrando el año internacional de la mujer agricultora quisieron reconocer su trabajo e intervención en el campo.

Esta dinámica es resultado del trabajo de la iniciativa privada a través del Rancho Corpus Christi Agricultura Tecnificada, que invitó al voluntariado de la Secretaría del Campo “Semillas de Esperanza” para sumarse y reconocer a la mujer agricultora y su papel clave en la producción de alimentos.

La variedad de chile habanero que se plantará es muy cotizado para la exportación, por lo que una vez que se comience a cosechar dentro de tres meses se destinará primero al mercado nacional en Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y otras ciudades, y posteriormente a Estados Unidos.

Certificación

El invernadero cuenta con certificación del Senasica por buenas prácticas y por el tipo de productos y fertilizantes que utilizan; esta es totalmente paralela a la certificación Primus de Estados Unidos, para la cual están trabajando a fin de poder exportar.

En el inicio de operaciones acudieron el secretario del Campo en Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; Verónica Morales Cruz, del Voluntario Semillas de Esperanza de la Secretaría del Campo.