Tratarán con Secretaría de Gobernación tema de agua

Representantes de colonias y barrios de San Cristóbal de Las Casas, se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para tratar el tema del agua, informó Joaquín García Pérez, presidente del Consejo de Barrios y Colonias de la Zona Norte de la ciudad coleta. “Será un encuentro entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación, representantes de colonias de la zona oriente, el Consejo de la Zona Sur, el Consejo Ciudadano de Seguridad y parte del centro de la ciudad que también están caminando con nosotros”, agregó.

En entrevista dijo que el objetivo de la reunión que está programada para el 25 y 26 de este mes “hace diez años la gente decía que no habrían complicaciones y ahora, nos damos cuenta de que el problema se está tornando difícil ante un crecimiento no controlado. Todo se está improvisando y todos demandan agua”.

Señaló que “algo contradictorio en el análisis que hacemos los representantes de las colonias es que nos llueve mucho, pero no sabemos qué hacer con el agua y nos quejamos de que no hay”.

Alternativas

García Pérez comentó que “expertos como Fabián Ozuna, Antonino García, Jesús Carmona y otros profesionales que nos han estado acompañando y asesorando, proponen alternativas. El 26 de septiembre nos inundamos y decimos que no tenemos agua. Es necesario un sistema de captación”.

Manifestó que también “se está analizando que hay colonias que llevan meses sin agua. Todo eso se va a tratar, también los problemas del drenaje, porque hay tubos de más de medio siglo y ya están débiles”.

Precisó que el encuentro está siendo convocado por la Secretaría de Gobernación como parte de la estrategia de la reconstrucción de la paz en la ciudad.

Joaquín advirtió que “si no se hace nada en este momento, más adelante será por el agua que haya muertos”, al tiempo de señalar que “tampoco descartamos que se desgajen los cerros en los que hay asentamientos humanos y causen un problema serio”.