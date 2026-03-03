Trémula calma en el magisterio en Chiapas

Chiapas tiene una dependencia cultural con el magisterio. Es este sector un termómetro social, que por ahora está “trémulo”, pues se mantienen acciones en su favor, un ejemplo es el pago de jubilados pero en contraparte se denuncia que este acto es parcial y retrasado.

Así lo explicó la maestra Dora Luz Fierros, quien tiene más de cinco años jubilada pero participa en las acciones del magisterio y ofrece clases a infantes a bajo costo, pues dice, mantiene intacta su vocación de servicio.

“La condición social de Chiapas, principalmente la económica, ha hecho que la sociedad sea dependiente del magisterio, pues mucha de la economía estatal se mueve ahí; además existe una profunda admiración aún por el trabajo de los maestros, principalmente en regiones indígenas, por lo que deben los maestros estar conscientes y hacer las cosas bien”, dijo.

Agregó que este sector, el docente y magisterial es un termómetro social, el cual de momento está tibio y trémulo, pues no se han atendido por completo sus demandas pero se avanza en las mismas.

Oficial

Al respecto Alfredo Ramírez, subsecretario de Educación Federalizada en Chiapas, afirmó que el Bono a Jubilados del Magisterio Federal se está pagando en las diferentes delegaciones de servicios regionales.

Esto, dijo, atiende la visión de Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde el humanismo ha colocado al centro de las necesidades de la educación a los alumnos, pero también a quienes dedicaron su vida a la formación.

En tanto, maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre las demandas presentadas en la marcha de fechas recientes, denunciaron que los bonos para profesores jubilados a los que se les debe de 2018 a 2023, se están pagando, pero con demoras.

Adeudo

Reconocieron que se está liquidando el bono a los jubilados de los años 2024 y 2025, pero dijeron, no es el adeudo total, sino sólo una parcialidad además explicaron que el compromiso previo era que todo estaría saldado antes de terminar 2025.

Además, la principal demanda del magisterio estatal y federal es la instalación de una mesa de negociación tripartita pero sigue sin confirmarse.