Trémula calma en el magisterio

Gilberto de los Santos, subsecretario de Educación en Chiapas, dijo que la entidad se mantiene en vilo tras la advertencia de un paro nacional anunciado por la CNTE, pues existe una mesa de atención por parte de la Federación que está atendiendo el tema.

Dijo que “todo está bien, ya se está viendo un acuerdo entre los maestros y la Federación, por lo que hasta ahora el Ciclo Escolar y los temas de educación en Chiapas están en calma”.

Exigencias

Esta declaración ocurre en el contexto de la postura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes continúan exigiendo la abrogación definitiva de la Ley del Issste de 2007, la eliminación de las reformas educativas y un aumento salarial, además de una mesa de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los docentes dijeron en varios momentos que están en condiciones de negociar, pero en caso de que su llamado sea desestimado, llamarán a un paro nacional junto a otras organizaciones aliadas en junio próximo, pues las actuales negociaciones no avanzan.