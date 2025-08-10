Tres años sin justicia para Victoria

Bajo el grito de “¡Justicia para Vicky!”, Leydi Arreola, hermana de Victoria inició desde hace seis días una protesta en el centro de Tuxtla Gutiérrez, acompañada por el colectivo “Madres en Resistencia Chiapas”. Explicó que su demanda es clara: acelerar la sentencia contra Javier Antonio “N”, presunto feminicida de Victoria Arreola, cuyo feminicidio cumple tres años en septiembre próximo sin condena firme.

El crimen ocurrió el 21 de septiembre de 2022 en un tramo carretero de Tonalá. El único testigo fue el hijo de Victoria, entonces de cuatro años, quien reveló a las autoridades que su padrastro disparó a su madre en la cabeza.

Pese a la contundencia del testimonio y las pruebas, el caso se encuentra estancado por un amparo federal interpuesto por el imputado en 2024, según denunció Leydi en entrevista. “Nuestras leyes protegen a feminicidas, no a víctimas”, afirmó con indignación. “El simuló un asalto, pero su propio hijo lo delató. ” expresó.