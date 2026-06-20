Tres de cada 10 dan regalo en Día del Padre

Para el administrador comercial Luis Enrique Zepeda, estadísticamente el Día del Padre está abajo un 70 % con relación al Día de las Madres.

Esto significa que solamente tres de cada 10 capitalinos buscan algún obsequio para el padre, dijo el administrador de una plaza comercial en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Regalos

Señaló que los precios son variados y los productos van desde billeteras, gorras, camisas y playeras, como lo más frecuente. Aunque dijo muchos compradores afirman que en realidad buscan complementos de alguna invitación a comer, como el principal obsequio.

El administrador comercial confirmó que aún se espera la compra de obsequios para las siguientes horas, pero no tienen altas expectativas, porque es habitual que los regalos sean de tipo básico y en poca cantidad.

Dijo también que el bloqueo magisterial en calles de la ciudad ha afectado a los comercios, pues su público es habitualmente clase media acostumbrada a transitar por el Centro en búsqueda de servicios.

Señaló que como miembros de cámaras empresariales tienen habituales reportes a sus gremio, que a nivel estatal comparten estadísticas comerciales en general.