Tres de cada diez familias atendidas son migrantes

El Banco de Alimentos del Soconusco, institución con 24 años de servicio en el rescate de comida en Tapachula que es entregada a las familias que más lo necesitan, señala que la demanda ha crecido principalmente por parte de familias extranjeras, por lo que se ha adaptado a la situación, pues 30 % de los beneficiarios pertenece a este sector.

Yadira Olaldes Hernández, directora del banco, expuso que el programa se ha ampliado a las familias extranjeras, quienes reciben apoyo mediante una red organizada del voluntariado, se les otorga el alimento que empresas y organismos no pueden vender pero aún es apto para consumo humano, y se canaliza para la población más vulnerable.

Extranjeros

Dijo que la en la actualidad beneficia a 17 mil personas en la frontera sur, de los cuales cinco mil 500 son migrantes, principalmente de Haití, Venezuela y Cuba, a quienes se le brinda productos básicos a muy bajo costo para ayudarles en su situación.

Olaldes Hernández agregó que la atención se concentra en comunidades con altos índices de marginación; sin embargo, alrededor del 30 % de los beneficiarios son migrantes, cuando hace un año era solo entre el 15 y 20 %.