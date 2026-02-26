Tres detenidos por quema de Oxxo

Respecto a los incendios provocados en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Colinas del Oriente y un vehículo a la altura del libramiento Norte, ambos en Tuxtla Gutiérrez, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que fueron detenidos Héctor “N”, Marx “N” y Yair “N”, como presuntos responsables de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.

Llaven Abarca señaló que, como lo ha comentado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, las autoridades actuarán con mano firme ante cualquier acto delictivo, sobre todo aquellos que de manera mediática pretendan causar zozobra.