Tres días sin luz ni señal celular en comunidades

Se cumplen tres días de que alrededor de 2 mil 500 habitantes de cinco comunidades de la zona media alta de Tapachula permanecen sin energía eléctrica y sin señal de telefonía celular, lo que ha comenzado a afectar su vida diaria.

Los pobladores afectados pertenecen a las comunidades de Fracción Las Palmas, Galeras, El Plan y Las Cruces, entre otras, quienes reportan que desde hace tres días el suministro se interrumpió y hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha restablecido el servicio.

En representación de los pobladores, Roberto Tercero dio a conocer que la falta de luz ha provocado la descomposición de alimentos que requieren refrigeración.

Dijo que, aunado a ello, la falta de señal celular los mantiene incomunicados, sin poder realizar llamadas de emergencia ni avisar a sus familiares, situación que ha provocado una inconformidad generalizada.

“Desde el pasado domingo se fue la energía y desde el viernes estamos con fallas en la red celular; es una situación complicada porque afecta nuestras actividades cotidianas”, abundó.

Señaló que el pasado lunes la energía eléctrica llegó unos minutos, pero sin que hubiera lluvias ni tormenta eléctrica volvió a fallar, lo que dejó nuevamente a las comunidades en penumbras y sin este servicio esencial.