Tres vacunas simultáneas para frenar covid e influenza

Con base en la información compartida por las autoridades de salud en Chiapas, para esta temporada invernal se tienen disponibles alrededor de un millón 768 mil 200 vacunas para evitar que haya riesgos de contagios por el tema del covid-19.

Grupos a los que buscan proteger

La población objetivo para este virus (y también para el tema de la influenza) va desde los seis a los 59 meses de edad.

También están considerados como prioritarios quienes se ubican en el rango de los 5 a los 59 años de edad y que tengan algún padecimiento de riesgo, o que no tengan antecedente de vacunación contra el coronavirus.

Otros grupos que también se incluyen para estas dosis, son los que se encuentran en áreas de salud o educación, personas adultas mayores o embarazadas.

El sector salud, a través de sus cuentas oficiales, recordó que las personas pueden aplicarse tres vacunas de manera simultánea: contra la influenza, covid-19 y neumococo.

A la población se ha hecho un llamado constante para que, en caso de que presenten síntomas respiratorios, es importante acudir a una atención médica. Hay que recordar que las inyecciones son seguras, gratuitas y pueden salvar vidas.

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También aplicarán 134 mil 417 dosis para prevenir el virus del papiloma humano (VPH), La dosis será para infancias que estén en quinto grado de primaria; además de niñas y niños de 11 años no escolarizados.