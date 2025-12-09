Tribunal anula proceso electoral del Stsgech

En un llamado a la unidad y la transparencia, la doctora Olga Mabel López Pérez, integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (Stsgech), informó a la base trabajadora sobre un contundente resolutivo judicial que deja al sindicato sin una dirigencia legalmente reconocida y anula el último proceso de renovación sindical.

Ante medios de comunicación y agremiados, López Pérez expuso una cronología de eventos que, según detalló, culminaron con la sentencia firme de un juzgado especializado.

Dicha resolución establece que Claudia Patricia Ulloa Zenteno ya no ostenta el cargo de secretaria General, pues su periodo concluyó y así quedó firme mediante sentencia de amparo.

En consecuencia, carece de facultades para emitir convocatorias, incluyendo la del 11 de noviembre de 2025.

El Stsgech se encuentra oficialmente “acéfalo”: no hay secretaría general, no existe Comité Central Ejecutivo reconocido, ni autoridad sindical con toma de nota vigente.

No existe un proceso electoral válido en curso, ya que no hay resolución que valide la convocatoria emitida el pasado 11 de noviembre.

“El Tribunal ha sido categórico”, afirmó la aspirante. “Hoy el tribunal confirma lo que hemos señalado desde hace meses: el Stsgech no puede seguir sin rumbo, ni puede permanecer cerrado, dividido o administrado de manera informal”.

Por ello, López Pérez realizó varios emplazamientos públicos a Claudia Patricia Ulloa Zenteno: a la devolución de todos los documentos entregados por los trabajadores con motivo de la “falsa convocatoria”.

La entrega inmediata de los documentos, archivos y bienes del sindicato a un resguardo legal determinado por el juzgado, al ser patrimonio de todos los agremiados.

Sin embargo, hizo un llamado urgente a la unidad y la reconstrucción. “Este no es momento de campañas personales. Es momento de reconstruir el sindicato desde la base trabajadora, con transparencia y puertas abiertas”, declaró.

Como camino a seguir, la aspirante anunció la convocatoria a una Asamblea General de Unidad, con presencia de trabajadores de todo el estado, con el objetivo de acordar un mecanismo transparente y democrático para restablecer la dirección sindical, integrar provisionalmente una comisión que garantice la legalidad del proceso y fijar una fecha próxima para elegir a la siguiente dirigencia legítima del Stsgech.

“Unidad no significa que pensemos todos igual. Significa que, aun con nuestras diferencias, caminamos hacia un objetivo común: trabajo digno, salarios justos, condiciones seguras y respeto a nuestros derechos”, concluyó López Pérez.