Tribunal federal desestima impugnación

El Pleno del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito declaró improcedente el recurso interpuesto contra la toma de nota de la Comisión Electoral, dando certeza al proceso de renovación del Comité Central Ejecutivo.

En una resolución unánime, los magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) adscritos al Vigésimo Circuito, determinaron rechazar el Incidente de Revisión promovido en contra del acuerdo emitido el pasado 17 de marzo de 2026, mediante el cual se otorgó la toma de nota a la Comisión Electoral, designada en la Asamblea Estatal del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH), celebrada el 10 de enero de ese mismo año.

Validez

Con este fallo, el máximo tribunal ratifica la legalidad de dicho órgano comicial y, por ende, la validez de todo el proceso electoral que condujo a la renovación de la dirigencia sindical.

Los comicios se desarrollaron el 30 de julio de 2026, con la instalación de casillas en diversos puntos de la entidad. Al concluir la jornada, la propia Comisión Electoral realizó el cómputo estatal y dio a conocer los resultados oficiales, que arrojaron una participación de mil 373 trabajadores sindicalizados. La única planilla registrada, denominada “Planilla Verde” y encabezada por Mabel López Pérez, obtuvo el respaldo de mil 369 sufragios, en tanto que se contabilizaron únicamente cuatro votos nulos.

Sin cuestionamientos

El fallo del Tribunal Colegiado despeja cualquier cuestionamiento sobre la integración y actuación de la Comisión Electoral, así como sobre el desarrollo de la votación.

De acuerdo con el acta oficial del cómputo, se recibieron y revisaron la totalidad de los paquetes electorales provenientes de todas las casillas instaladas en el estado, sin que se reportaran irregularidades que afectaran la transparencia del proceso.

Con esta resolución queda firme la declaración de validez de la elección y el triunfo de la Planilla Verde, con lo que Mabel López Pérez queda ratificada como titular del Comité Central Ejecutivo del STSGECH para el período correspondiente.