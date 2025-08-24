Tricicleros piratas invaden mercado a lo chino; solicitan intervención

Al menos quince tricicleros piratas invadieron las instalaciones del mercado público Manuel Larráinzar, en Tonalá, Chiapas, lo que generó inconformidad de parte de los que se dedican a esta labor pero están legalizados.

Locatarios del mercado público, en voz de Salvador Mendoza Ulloa, dijeron que en este centro de abastos existen al menos 18 tricicleros que se dedican a llevar a los clientes con sus productos que compran en el mercado; sin embargo, “de manera abusiva otro grupo de quince tricicleros se apoderaron de los espacios de la parte de la calle Independencia”.

Comentaron que la llegada de los tricicleros se registró la mañana de este sábado y ofrecieron precios de 15 pesos por “dejada” para competir.

Los que se dedican legalmente a esta labor pidieron la intervención de las autoridades municipales y del Transporte, antes de que se genere un conflicto.