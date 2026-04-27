Tristán Sánchez, primer lugar en la OMM+EB

Tristán Sánchez Díaz, estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), Plantel 08 La Trinitaria, obtuvo el primer lugar y medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMM+EB 2026), resultado que le otorga su pase a la etapa nacional que se realizará en noviembre en la ciudad de Monterrey, destacando su desempeño académico en el área de las matemáticas.

Lo anterior, durante la ceremonia de premiación realizada por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en el marco de esta olimpiada que tiene como objetivo fomentar el pensamiento lógico-matemático, identificar talento académico y fortalecer la formación de estudiantes mediante la resolución de problemas de alto nivel.

Competencias fortalecen habilidades académicas

Al respecto, el director del Plantel 08 La Trinitaria, Pedro Artemio Morales Wence, señaló que la participación del alumnado en este tipo de competencias permite fortalecer sus habilidades académicas y ampliar sus oportunidades de desarrollo en el ámbito educativo.

Asimismo, reconoció el desempeño del estudiante Tristán Sánchez Díaz, así como el acompañamiento académico de los asesores del Club de Matemáticas, Juan Pablo Pascasio Damián y Roberto Alonso Hernández Jiménez, destacando que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de una educación basada en el conocimiento científico y el pensamiento crítico.

En este sentido, resaltó el compromiso de la Dirección General del Colegio, a cargo de Luis Guadalupe Morales Ángeles, quien impulsa estrategias orientadas al fortalecimiento de la Educación Media Superior, promoviendo la participación estudiantil en actividades académicas que favorecen su formación integral.