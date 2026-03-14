Triunfan con proyectos de innovación tecnológica

Durante la premiación del Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica y Hackathon 2026, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), el director general, Luis Guadalupe Morales Ángeles, manifestó que este certamen fortalece la formación científica y tecnológica de las y los estudiantes, al fomentar la creatividad, la investigación aplicada y el desarrollo de soluciones innovadoras para atender problemáticas sociales y productivas.

Al felicitar a las y los estudiantes participantes destacó el talento, compromiso y dedicación demostrados en cada uno de los proyectos presentados, señalando que estas iniciativas reflejan el potencial de la juventud chiapaneca para generar propuestas que contribuyan al bienestar de sus comunidades y al desarrollo del estado.

Reconocimiento

Asimismo, reconoció al personal docente por su acompañamiento durante el proceso de investigación, desarrollo y presentación de los proyectos, subrayando que su orientación académica y experiencia son fundamentales para impulsar el pensamiento científico y la innovación entre las y los estudiantes.

Premiación

En esta edición, en la categoría de Investigación el primer lugar fue para el plantel 10 Simojovel, con el proyecto “Pauch néctar vitamínico a base de hoja de olitera y estevia (Stevia rebaudiana) con efectos antibacteriales contra Escherichia coli y sin edulcorante para beneficio a la salud en la agroindustria alimentaria”. Asimismo, en la categoría Prototipos Tecnológicos, el primer lugar lo obtuvo el plantel 40 Las Águilas con el proyecto “R.I.N.O.A. Robot de Intervención Neuro-Orgánica Asistida”.

En la categoría Informática, el primer lugar fue para el plantel 22 Ricardo Flores Magón, con el proyecto “Senafria”; mientras que en la categoría Cultura Ecológica, el mismo plantel obtuvo el primer lugar con el proyecto “Hidroponía Sustentable: Energía Limpia, raíces fuertes”. De igual forma, en el Hackathon, el plantel 40 Las Águilas obtuvo el primer lugar con la aplicación “Educare”.