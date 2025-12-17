Triunfan en concurso alumnos de Chilón

Este martes se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), anunció los resultados del XXIX Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, donde dos jóvenes de Chiapas, alumnos de la Casa de la Cultura de Chilón, lograron un destacado reconocimiento.

El concurso, que este año se centró en el tema “Huellas Vivas: Riqueza Cultural de México”, busca fomentar los vínculos culturales del país con la niñez de origen mexicano y de otras nacionalidades.

Organizadores

Autoridades de cultura señalan que el concurso fue organizado en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

La alumna Caysi Grisell Pérez Matute, de ocho años de edad, se colocó con éxito dentro de los 14 lugares premiados, destacando su obra entre miles de participantes a nivel global.

Por su parte, el alumno Sergio Emmanuel Estrada Deara fue reconocido con una de las 36 menciones de honor, un logro que subraya la calidad de la formación artística a través de los talleres que se imparten en Chilón.

Ambos niños participaron representando a la Casa de la Cultura de su municipio, demostrando cómo la riqueza cultural de Chiapas, enmarcada en el tema de la convocatoria, inspira una creatividad digna de ser expuesta internacionalmente. El concurso convoca año con año a niñas y niños de entre seis y 14 años de edad.

El evento de premiación para reconocer el esfuerzo y talento de los ganadores se llevará a cabo este 17 de diciembre en la capital del estado, y contará con la presencia de autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y representantes de las instituciones colaboradoras, celebrando así el talento artístico que proyecta la identidad de México hacia el mundo.