Tromba azota a San Cristóbal en pleno diciembre

Personas con crisis nerviosa y laminas desprendidas en techos de viviendas fue el saldo de un tornado de baja intensidad o “culebra” que se presentó este fin de semana en la parte norte de San Cristóbal de Las Casas.

Anormalidad

El hecho ocurrió en pleno diciembre, en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata.

Al lugar acudieron elementos de los grupos de auxilio y seguridad sin que reportaran personas lesionadas.

Vecinos de la zona afectada coincidieron en que el fenómeno ocurrió alrededor de las 13:45 horas, y que luego del fuerte viento que levantó láminas prosiguió una intensa lluvia.

Muchas personas se mostraron sorprendidas porque en pleno diciembre se presentó este fenómeno.