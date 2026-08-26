Tromba tira árboles y deja sin luz a viviendas

Una fuerte tromba sorprendió la tarde de este martes a la población de Mapastepec, dejando daños materiales por la caída de árboles en algunas viviendas y bardas, así como suspensión en el servicio eléctrico.

El alcalde Amando Espinosa Cruz informó que, de forma coordinada con Protección Civil estatal y municipal, así como las instituciones de seguridad y voluntarios, se atienden diversos puntos en donde se reportaron árboles tirados sobre las calles.

Afectaciones

La intensa lluvia llegó acompañada de rachas intensas de viento que provocaron también algunos encharcamientos en las calles y colonias, así como la interrupción de la energía eléctrica, por lo que brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabajan para el restablecimiento.

Las autoridades recomiendan a los habitantes que extremen sus medidas preventivas para evitar accidentes.

El edil dijo que se están realizando los trabajos para el retiro de los árboles y ramas que cayeron en las calles y se verifican afectaciones que pudieron haberse presentado en viviendas.