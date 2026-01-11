Tropiezos al inicio de la Fiesta grande

Complicado inicio de la Fiesta de Chiapa de Corzo, esto debido al amplio número de visitantes, la demanda de servicios y el cuestionable exceso en consumo de alcohol, como de actos violentos entre algunos sectores, confirmó el alcalde de ese municipio Límbano Domínguez.

El mandatario dijo que el Ayuntamiento está actuando con estricto apego a la ley, al vigilar los horarios en los cierres de expendios de cerveza, así como atender con la fuerza de tarea policial el municipio.

Alcohol y riñas

Sin embargo, dijo “no se puede cuidar uno por uno a los visitantes que están tomando demasiado”.

Expresó que en muchos casos, estos mismos paseantes en estado de ebriedad, están ocasionando riñas. Sin embargo no se puede generalizar, pues miles de visitantes están paseando en paz, disfrutando de las celebraciones en el municipio.

Complicaciones

Lo que es cierto es que se está teniendo una gran afluencia de paseantes, tanto chiapanecos, como de otras entidades y países, lo que ha generado complicaciones generales, pero también mucha satisfacción.

Contexto

Recordar que la Feria de Chiapa de Corzo y la Fiesta Grande de Enero son de las celebraciones más importantes y antiguas de Chiapas, que se lleva a cabo anualmente del 8 al 23 de enero, destacado por la danza de los Parachicos, la Chuntá, desfiles, música y gastronomía, siendo reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Según las estadísticas, se esperan más de 100 mil visitantes para la edición 2026 de la feria, calculando una derrama económica superior a los 70 millones de pesos (mdp).