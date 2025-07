“Trump no es Dios ni dueño del mundo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no es Dios ni el dueño del mundo y no puede seguir haciendo todo lo que quiere como si pudiera decidir y determinar todo”, afirmó el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, quien agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo lo correcto al dialogar y escuchar porque “no se puede poner al tú por tú, ya que ese señor no entiende razones”.

Mensaje

Dijo que lo que le importa al mandatario del vecino país del norte “es su economía y sus intereses. Sí dialogar y exigir y acordarse. Ahora, por ejemplo, con la negociación del Tratado de Libre Comercio, obviamente hay leyes y normas, no es un antojo de alguien. Eso está ratificado por los Congresos; no es cuestión de que el señor quiera; hay normas para ello”.

Sostuvo que el magnate “tiene que tener en cuenta también sus leyes, a sus legisladores, sus instituciones y las instituciones del mundo; él no puede hacer todo lo que quiera”, refutó.

Reiteró que “se debe de exigir al señor Trump que cumpla las normas que debe cumplir; pero dialogar y exigir, y como ante ese señor no es fácil ganarle porque el dinero es demasiado poderoso, y ver de qué forma se compensa”.

Entrevistado en San Cristóbal, Arizmendi Esquivel citó el caso de los aranceles impuestos al jitomate. “En mi pueblo (en el Estado de México) se siembra mucho jitomate y les va a afectar muchísimo a los productores. Entonces, ver de qué manera se puede apoyar el mercado interno por una parte y por otra, buscar otros mercados; China u otras partes son caminos viables. Hay que ver la forma de proteger a los productores”.

Se debe defender al pueblo

El cardenal subrayó que “se tiene que buscar la manera de cómo defender al pueblo y buscar alternativas porque ese señor está demasiado agresivo”.

Manifestó que “si la doctora Claudia ha insistido mucho en lo que decía (Andrés Manuel) López Obrador de que primero los pobres, ahorita estos están sufriendo mucho por los aranceles, por las deportaciones irracionales y mucho más por las extorsiones que se han extendido a todas partes”.

Si de veras quieren defender a los pobres, remarcó, “que sigan haciendo más de lo que están haciendo. Ya están empezando a moverse. Antier hicieron un operativo en la región (en el Estado de México), con muchos problemas y hay mucha gente que está amenazada si no apoya a los grupos armados. Si los taxistas hacen bloqueos en las carreteras no es porque apoyen a los líderes criminales, sino porque si no lo hacen les va mal a ellos. No es una base social de los grupos armados; para nada”.

Seguridad

Arizmendi Esquivel, quien fue obispo de San Cristóbal de 2000 a 2018, dijo también que debe de aclararse el caso del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, para saber “hasta dónde hay culpabilidad”.

Afirmó que “tiene que investigarse hasta qué punto el exsecretario de Gobernación, don Adán, estaba consciente de ello. Si es así se derrumba una figura que para algunos era muy importante. Es muy delicado para el mismo partido y para el país que tiene que ver en quién confiar”.

Añadió: “Fácilmente podemos nosotros irnos con la finta de que ahora hay que echarles la viga a ellos. Sí, pero la verdad por delante, la verdad es justicia”.

Expresó que “tienen que ser humildes todos. Corrupción hay en todas partes; las ha habido en la iglesia, en todos los sexenios y no se puede decir que los anteriores eran de lo peor y nosotros lo mejor, no es cierto; la corrupción está en todas partes. Jesús escogió a 12 (apóstoles) y entre ellos salió un Judas”.

El cardenal llegó a San Cristóbal para acompañar al obispo de la diócesis local, Rodrigo Aguilar Martínez, en la celebración del 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, que incluyó como actividad principal una misa oficiada a las 12 horas en la catedral, a la que asistieron los demás obispos de Chiapas.