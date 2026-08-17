“Tu Ángel Guardián” está para auxiliarte: SSP

En carreteras, calles y puntos estratégicos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, a través del programa “Tu Ángel Guardián”, brinda de manera oportuna e inmediata apoyo y auxilio vial a las y los conductores para que lleguen a su destino de manera segura.

Con el firme compromiso de garantizar una movilidad segura para la población local y sus visitantes, personal de la SSP con atención cercana, humana y profesional fortalece la cultura de la prevención de accidentes y situaciones de riesgo.

Atención gratuita

El programa “Tu Ángel Guardián” brinda apoyo de manera gratuita en mecánica básica, señalización preventiva, acompañamiento y orientación a las personas usuarias de las vías de comunicación en todo el territorio chiapaneco.

La SSP exhorta a la población y a sus visitantes a descargar la aplicación móvil C5 Escudo Pakal, donde las y los usuarios pueden realizar reportes de manera segura y solicitar apoyo vial o alguna otra situación de emergencia.