¡Tu vida no vale un like!: SSP

Si un reto viral en redes sociales o en videojuegos, pone en peligro tu seguridad o la de tu familia, no es un juego; y ante esta conducta, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular Óscar Alberto Aparicio Avendaño, emite recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo, porque actuar con responsabilidad nos protege a todas y todos.

A través de la Guardia Estatal Cibernética, la SSP impulsa campañas de difusión en instituciones educativas con padres de familia y estudiantes para promover entornos digitales más seguros, debido a que en internet, cada conexión y cada conversación puede tener consecuencias reales.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones del personal especializado se encuentran: evaluar si el reto pone en riesgo tu integridad o la de otras personas; investigar el contexto antes de sumarte, porque no todo lo que es tendencia es seguro; evitar la presión social; hablar con confianza sobre el tema con tus padres, tutores o una persona adulta; cuidar tu privacidad; no compartir información, fotografías y ubicación; entre otros.

Ante alguna situación de riesgo o amenaza, la Secretaría de Seguridad del Pueblo pone a tu disposición las 24 horas el número de Emergencias 9-1-1 y 0-89 de Denuncia Anónima, así como la aplicación móvil C5 Escudo Pakal para realizar un reporte; y con ello actuar de manera inmediata y oportuna.

Detrás de una pantalla no siempre está quien dice ser. Protege tus datos, cuida tu seguridad y recuerda: detrás de un avatar puede esconderse cualquiera. La prevención es la mejor herramienta para cuidarnos todas y todos.